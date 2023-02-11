Зэков вербовали в ЧВК "Вагнера", чтобы компенсировать масштабные военные потери, отметили в Генштабе.

С начала февраля Россия использовала около 1,2 тыс. наемников из частной военной компании "Вагнера", которые были завербованы в тюрьмах временно оккупированного Крыма.

Об этом идет речь в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 субботы, 11 февраля. "Для компенсации масштабных военных потерь с начала февраля этого года Россия использовала около 1,2 тыс. наемников из российской частной военной компании "Вагнер", которые были завербованные в тюрьмах с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым", - сообщили в Генштабе.

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Участие ЧВК "Вагнера" в войне против Украины - что надо знать

Как сообщал УНИАН, осенью прошлого года главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин лично посещал колонии и вербовал для участия в боевых действиях в Украине российских заключенных.

20 января британская разведка сообщала, что в Украине воюет до 50 тыс. боевиков ЧВК. 3 февраля в Генштабе ВСУ сообщили, что за последнюю неделю в исправительных учреждениях в Новосибирской области России для участия в войне против Украины было завербовано до тысячи наемников.

Глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова говорила, что ЧВК "Вагнера" уже потеряла на войне в нашем государстве около 40 тыс. ранее завербованных заключенных.

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