В результате российского удара погибли сотрудники предприятия, сообщил глава Запорожской ОВА.

Российские захватчики открыли огонь по Гуляйпольской громаде Запорожской области и попали по территории одного из сельскохозяйственных предприятий.

В результате вражеской атаки погибли три человека, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. "Все погибшие - сотрудники этого предприятия. Соболезнования родным погибших", - подчеркнул чиновник.

Глава Запорожской ОВА добавил, что РФ - государство, "которое не имеет права на существование".

Видео дня

Продолжается война в Украине - что сегодня стоит знать

Россияне уже много раз били из разного вооружение, в том числе по территории Запорожской области. В результате вражеских ударов есть жертвы, пострадавшие и разрушения.

Напомним, в ночь на 3 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по гостиничному комплексу, который находится в Запорожье. В результате атаки погибла 38-летняя женщина и ее сын, которому было 8 лет. Кроме того, под завалами оказались муж погибшей и ее 13-летняя дочь. Мужчину и девочку достали из-под завалов, они были в тяжелом состоянии. Ребенок оказался в реанимации.

Вас также могут заинтересовать новости: