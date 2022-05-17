Что сегодня происходит в Одессе и области, узнавайте на УНИАН.

Начались новые сутки противостояния российским захватчикам. Одесса и область подвергались атакам врага не раз с начала полномасштабного вторжения РФ.

УНИАН в режиме онлайн рассказывает, что происходит в Одессе и области в понедельник, 17 мая:

04:23 Отбой воздушной тревоги!

02:36 Воздушная тревога!

01:44 Русские корабли продолжают угрожать ударами по Украине, сообщает спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров. Суда вооружены не менее 30 крылатыми ракетами. Сохраняется вероятность и высадки десанта.

Напомним, 16 мая в ОК "Юг" заявили, что украинские зенитчики сбили вражескую ракету, выпущенную по Одессе.

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