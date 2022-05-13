Что сегодня происходит в Одессе и области, узнавайте в онлайн-трансляции.

Начались новые сутки противостояния российским захватчикам. Одесса и область подвергались атакам врага.

УНИАН в режиме онлайн рассказывает, что происходит в Одессе и области в пятницу, 13 мая:

02:28 В Одесской области враг продолжает расшатывать ситуацию относительно прокладывания сухопутного коридора от Крыма до Приднестровья.

"Корабельная группировка в Черном море составляет 4 корабля и 2 подлодки, несущие более 30 крылатых ракет типа "Калибр". Поэтому угроза ракетных ударов как по югу, так и по всей территории Украины остается актуальной", - проинформировали в командовании.

00:19 В центре Одессы в результате ракетного обстрела пострадал Воронцовский дворец – памятник архитектуры национального значения. Взрывной волной повреждены окна и элементы лепнины.

Мэр города Геннадий Труханов просит ЮНЕСКО включить город в список Всемирного наследия, чтобы спасти архитектурные шедевры.

Ранее в Национальной полиции показали, как правоохранители спасали людей из-под завалов в Одесской области после обстрелов РФ.

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