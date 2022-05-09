Что сегодня происходит в Одессе и области, узнавайте на УНИАН.

Начались новые сутки противостояния российским захватчикам. Одесса и область подвергались атакам врага.

УНИАН в режиме онлайн рассказывает, что происходит в Одессе и области в понедельник, 9 мая:

6:00 В Одессе и области действует затяжной комендантский час, который стартовал с 22:00 воскресенья, 8 мая, и продлится до 05:00 утра вторника, 10 мая. В этот период запрещается находиться на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

3:53 Появилась информация о взрывах в Одессе. Позже выяснилось, что работали силы ПВО

2:48 Воздушную тревогу отменили

2:28 В городе прозвучала воздушная тревога.

Ночь в Одессе прошла неспокойно.

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