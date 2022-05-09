Начались новые сутки противостояния российским захватчикам. Одесса и область подвергались атакам врага.
УНИАН в режиме онлайн рассказывает, что происходит в Одессе и области в понедельник, 9 мая:
6:00 В Одессе и области действует затяжной комендантский час, который стартовал с 22:00 воскресенья, 8 мая, и продлится до 05:00 утра вторника, 10 мая. В этот период запрещается находиться на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.
3:53 Появилась информация о взрывах в Одессе. Позже выяснилось, что работали силы ПВО
2:48 Воздушную тревогу отменили
2:28 В городе прозвучала воздушная тревога.
Ночь в Одессе прошла неспокойно.