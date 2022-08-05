В городе повреждены многоэтажки.

Сейчас известно уже о 22 раненых в результате обстрела российскими оккупантами Николаева.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Она отметила, что в результате сегодняшнего обеденного обстрела Корабельного района города Николаева повреждены жилые дома, в том числе и многоэтажки.

"Сейчас известно уже о 20 раненых. Среди раненых – 14-летний парень, который в момент атаки российских террористов находился у входа в церковь. По предварительной информации, ранение получено в результате разрыва кассетных боеприпасов", - сообщила Замазеева.

Председатель облсовета добавила, что подросток с политравмами и минно-взрывными ранениями головы, бедра и брюшной полости в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию областной больницы.

Позже Замазеева уточнила, что количество раненых увеличилось до 22.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 августа, днем оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы Николаева.

Председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в результате обстрела есть погибшие и более 10 раненых.

Напомним, что сегодня Николаев "закрывают" на затяжной комендантский час до 8 августа.

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