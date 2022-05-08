Николаев нередко страдает от ударов Российской Федерации с воздуха с начала полномасштабного вторжения.

Начались новые сутки противостояния российским захватчикам. РФ постоянно атакует Николаев и область.

УНИАН в режиме онлайн рассказывает, что происходит в Николаеве и области сегодня, 8 мая 2022:

06:20 Как сообщает Генштаб ВСУ, на Южнобужском и Таврическом направлениях группировка войск оккупантов при поддержке авиации наносит удары по военным и гражданским объектам, проводит перегруппировку и усиление подразделений, наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения.

02:25 По данным ВСУ, 7 мая на линии столкновения в Херсонской и Николаевской областях враг активности не проявлял. Однако артиллерийские и минометные обстрелы, а также ракетные удары не прекращались.

01:22 В субботу, 7 мая, в небе над Николаевской областью подразделение зенитных ракетных войск воздушного командования "Юг" сбило российскую крылатую ракету.

00:54 В Николаеве слышали серию взрывов. Около часа не утихали обстрелы города.

Вас также могут заинтересовать новости: