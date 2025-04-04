В взорванном бронеавтомобиле находился десант оккупационного подразделения "Ахмат-Восток".

На окраине временно оккупированного Мелитополя Запорожской области взорвался бронированный автомобиль "Тигр" российских захватчиков.

Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны. Отмечается, что внутри находился вражеский экипаж и десант оккупационного подразделения "Ахмат-Восток". Речь идет о подразделении, которое контролирует лично правитель Чечни Рамзан Кадыров.

Потери врага составили по меньшей мере пять "кадыровцев".

Видео дня

В ГУР напомнили, что за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие.

Ситуация в Мелитополе

Уничтожение врага и его техники в оккупированном Мелитополе происходит не впервые. В частности, в октябре 2024 года в результате взрыва, который устроили украинские партизаны, был уничтожен ВАЗ с оккупантами. В машине находились трое военнослужащих российской армии, причастных к жестокому террору местного населения.

А 22 марта стало известно, что в школе №15 состоялась церемония награждения подростков, которых нарядили в военную форму РФ. Цирк устроили представители Росгвардии. Видео распространила сама оккупационная власть, а один из местных пропагандистских телеканалов даже назвал цель церемонии - подготовка "будущих защитников отечества".

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