ГУР ликвидировало группу кадыровцев / коллаж УНИАН, фото ГУР

На окраине временно оккупированного Мелитополя Запорожской области взорвался бронированный автомобиль "Тигр" российских захватчиков.

Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны. Отмечается, что внутри находился вражеский экипаж и десант оккупационного подразделения "Ахмат-Восток". Речь идет о подразделении, которое контролирует лично правитель Чечни Рамзан Кадыров.

Потери врага составили по меньшей мере пять "кадыровцев".

Видео дня

В ГУР напомнили, что за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие.

Ситуация в Мелитополе

Уничтожение врага и его техники в оккупированном Мелитополе происходит не впервые. В частности, в октябре 2024 года в результате взрыва, который устроили украинские партизаны, был уничтожен ВАЗ с оккупантами. В машине находились трое военнослужащих российской армии, причастных к жестокому террору местного населения.

А 22 марта стало известно, что в школе №15 состоялась церемония награждения подростков, которых нарядили в военную форму РФ. Цирк устроили представители Росгвардии. Видео распространила сама оккупационная власть, а один из местных пропагандистских телеканалов даже назвал цель церемонии - подготовка "будущих защитников отечества".

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