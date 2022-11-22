На сегодня в плену российских оккупантов находятся более 100 жителей города.

Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров заявил, что в городе россияне продолжают похищать местных жителей.

Как он рассказал в комментарии Радио Свобода, с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля оккупанты похитили более 700 жителей Мелитополя.

По данным Федорова, на сегодня в плену российских оккупантов находятся более 100 жителей города. Он также отметил, что в Мелитополе наблюдаются новые волны похищений людей.

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"После каждой удачной попытки наших сил сопротивления ликвидировать оккупантов и коллаборантов, рашисты окружают районы и проводят обыски. Если у человек дома есть что-то украинское – то ли флаг, то ли одежда с символикой – человека похищают, к нему применяются пытки", – подчеркнул Федоров.

В то же время Федоров отметил, что коллаборанты с временно оккупированных территорий Запорожской области "бегут как крысы с корабля".

Ситуация в Мелитополе: что известно

Как сообщил мэр оккупированного города Иван Федоров, в мелитопольские пыточные оккупанты привозят новомобилизованных для того, чтобы тренировать их бить гражданских. Он добавил, что пытки местного населения усиливаются, некоторые жители находятся в пыточных восемь месяцев.

Кроме того городской голова Иван Федоров отметил, что российские оккупанты в Мелитополе и Мелитопольском районе заселяются в отобранные у местных жителей дома, детские сады и школы.

Ранее боец "Легиона Свободы" Нацгвардии Константин Денисов заявил, что в Мелитополе из-за постоянных успехов партизан оккупанты начали подготовку к возможному так называемому "трибуналу".

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