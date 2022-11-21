В Мелитополе враги заставили женщин девять суток стоять в морском контейнере, сообщил мэр.

В мелитопольские застенки оккупанты привозят новомобилизованных для того, чтобы тренировать их бить гражданских.

Пытки местного населения усиливаются, некоторые жители находятся в застенках восемь месяцев, об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

По его словам, он общался с жителями Мелитополя, которые недавно были освобождены из плена.

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"Рашисты начали привозить в застенки так называемых "мобиков", чтобы они тренировались на пленных жителях бить гражданское население. Регулярными стали меры допроса. Есть примеры, когда девять суток женщин держали, стоя в морском контейнере", - сказал он.

Федоров добавил, что террор и издевательства над гражданским населением увеличиваются на временно оккупированных территориях, особенно в Мелитополе.

Мэр отметил, что пропагандисты на оккупированных территориях меняют риторику. Они утверждают, что Мелитополь теперь новый стратегический и логистический хаб, который точно никто не будет сдавать.

Ситуация в Мелитополе во время войны с Россией - важнейшие новости

Стоит отметить, что Мелитополь с 26 февраля находится под контролем российских захватчиков. Враги захватили ряд населенных пунктов в Мелитопольском районе. Населенные пункты захвачены, но не покорены оккупантами - на захваченной территории работают украинские партизаны.

Как сообщал УНИАН, ранее Иван Федоров рассказывал, что российские оккупанты в Мелитополе и Мелитопольском районе заселяются в "отжатые" у местных жителей дома, детские сады и школы.

Кроме того, в оккупированном Мелитопольском районе захватчики заставляют местных жителей рыть окопы.

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