Захватчики продолжают принудительную "мобилизацию" мужчин на оккупированных территориях Запорожской области.

Оккупанты пытаются пополнить личный состав путем "мобилизации" мужчин на временно захваченных территориях.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

"Один из путей восстановления живой силы оккупанты видят в принудительной мобилизации мужчин на оккупированных территориях региона. Например, россияне полностью блокируют выезд из Мелитополя, чтобы провести так называемую "призывную кампанию", - говорится в сообщении.

Кроме этого, мелитопольцам начали поступать сообщения от захватчиков, в которых требуют информировать о запланированной украинскими властями эвакуации мирного населения.

"Оккупанты распространяют ложную информацию о том, что ВСУ якобы готовит массовые обстрелы и убийства гражданского населения именно во время эвакуации. Конечно, это абсолютная ложь, но россияне не умеют воевать честно, а потому применяют именно фейки и ложные обвинения", - отметили в ОВА.

Как сообщал УНИАН, на временно оккупированной территории Донецкой области (отдельные районы Донецкой области) оккупанты принудительно "мобилизуют" деятелей культуры, студентов вузов и их преподавателей.

Также оккупационная власть так называемых "ЛНР" и "ДНР" мобилизует в незаконные вооруженные формирования несовершеннолетних ребят. На войну отправляют детей, которые были членами патриотических клубов". Среди них уже есть погибшие.

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