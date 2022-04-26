Оккупанты пытаются пополнить личный состав путем "мобилизации" мужчин на временно захваченных территориях.
Об этом сообщает Запорожская ОВА.
"Один из путей восстановления живой силы оккупанты видят в принудительной мобилизации мужчин на оккупированных территориях региона. Например, россияне полностью блокируют выезд из Мелитополя, чтобы провести так называемую "призывную кампанию", - говорится в сообщении.
Кроме этого, мелитопольцам начали поступать сообщения от захватчиков, в которых требуют информировать о запланированной украинскими властями эвакуации мирного населения.
"Оккупанты распространяют ложную информацию о том, что ВСУ якобы готовит массовые обстрелы и убийства гражданского населения именно во время эвакуации. Конечно, это абсолютная ложь, но россияне не умеют воевать честно, а потому применяют именно фейки и ложные обвинения", - отметили в ОВА.
Как сообщал УНИАН, на временно оккупированной территории Донецкой области (отдельные районы Донецкой области) оккупанты принудительно "мобилизуют" деятелей культуры, студентов вузов и их преподавателей.
Также оккупационная власть так называемых "ЛНР" и "ДНР" мобилизует в незаконные вооруженные формирования несовершеннолетних ребят. На войну отправляют детей, которые были членами патриотических клубов". Среди них уже есть погибшие.