Замкомандира полка "Азов" рассказал о ситуации на мариупольском заводе.

Командование находится на "Азовстали", идет определенная операция.

Об этом сообщил заместитель командира полка "Азов", капитан Святослав Паламар ("Калина") в видеообращении, которое опубликовал нардеп Алексей Гончаренко.

"Я и комадирование находимся на территории завода "Азовсталь". Продолжается определенная операция, детали которой я не буду разглашать", - отметил он.

Паламар поблагодарил мир и Украину за поддержку.

"Увидимся", - добавил военный.

Как известно, накануне росСМИ заявляли, что Паламар якобы "сдался" в плен.

Напомним, после эвакуации гражданских из катакомб "Азовстали" в Мариуполе российские войска не прекращали попыток захватить завод, на котором вели оборону украинские воины.

11 мая вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что на территории "Азовстали" могут находиться около тысячи бойцов, половина из них - тяжелораненые.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина предлагает России различные механизмы вывоза украинских воинов с "Азовстали", продолжаются очень сложные и деликатные переговоры.

16 мая жены и матери защитников Мариуполя провели пресс-конференцию в Стамбуле, куда приехали, чтобы встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, выразить ему благодарность за меры по спасению защитников "Азовстали".

Поздно вечером того же дня российские СМИ сообщили, что оккупанты договорились с украинскими защитниками с "Азовстали" об открытии коридора для раненых бойцов в направлении оккупированного Новоазовска.

Впоследствии командир "Азова" Денис Прокопенко заявил, что "ради сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа".

17 мая в Минобороны сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината защитников Мариуполя.

По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку.

Для возвращения их домой планируется обмен.