Количество патрулей в городе выросло в разы.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области началось усиленное патрулирование российскими захватчиками.

Как сообщил советник городского головы Петр Андрющенко в Telegram, количество патрулей возросло в разы. Кроме того, оккупанты начали проверять граждан.

"Внезапные выборочные проверки граждан, посещения на дому потенциально недовольных, очередная волна обысков по адресам публичных лиц периода до оккупации", – рассказал советник мэра.

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Ситуация в Мариуполе: что известно

21 ноября советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о движении колонны российской техники через оккупированный город. Российские оккупанты начали перебрасывать технику и военных, прибывших из Херсонщины, в направлении Запорожья.

Кроме того во временно захваченном российскими оккупантами Мариуполе по указанию главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина начнется волна "зачисток" из-за коллективной жалобы насчет жилья на имя депутата Госдумы РФ, куратора оккупации города Дмитрия Саблина.

Ранее сообщалось, что бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует, что после освобождения Херсона от оккупантов украинские военные могут уже этой зимой деоккупировать Мариуполь и Мелитополь.

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