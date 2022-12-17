Также в составе колонне были замечены военные грузовики.

Во временно оккупированном Мариуполе заметили большое количество военной техники российских оккупантов, которая двигалась через город.

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, восновном зафиксированы БМП и грузовики из БК в сторону Запорожской области (оба направления - Бердянск и Розовка).

"Еще большее количество техники буквально застряло в пробках от Мариуполя до пересечения границы с Россией возле Новоазовска. Пограничники оккупантов настоящие молодцы в вопросе искусственных проблем с передвижением грузовиков, что в том числе значительно замедляет военные перемещения. Средняя скорость прохождения грузовика не менее суток от границы до Мариуполя", - сообщил Андрющенко.

Видео дня

По его данным, также наблюдается скопление легковушек из Мариуполя до пересечения границы с РФ. Пробка начинается возле села Безымянное и составляет почти 25 км. Как сообщил Андрющенко, основное количество автомобилей - это мариупольцы, которые хотят выехать из города, спасаясь от холодов. Однако утром наблюдается значительное увеличение автомобилей с "регионом Крым".

Ситуация в Мариуполе

Лишь до 25% многоэтажек временно оккупированного Мариуполя обеспечены централизованным отоплением. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что из-за отсутствия централизованного отопления жители города пытаются греться электрообогревателями, из-за чего выгорают проводка и трансформаторы.

Спутниковые снимки от компании Maxar Technologies свидетельствуют о том, что количество захоронений в Мариуполе продолжает увеличиваться.

В конце ноября сообщалось, что в Мариуполе началось усиленное патрулирование русскими захватчиками. Кроме того, оккупанты начали выборочно проверять граждан.

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