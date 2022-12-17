Во временно оккупированном Мариуполе заметили большое количество военной техники российских оккупантов, которая двигалась через город.
Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, восновном зафиксированы БМП и грузовики из БК в сторону Запорожской области (оба направления - Бердянск и Розовка).
"Еще большее количество техники буквально застряло в пробках от Мариуполя до пересечения границы с Россией возле Новоазовска. Пограничники оккупантов настоящие молодцы в вопросе искусственных проблем с передвижением грузовиков, что в том числе значительно замедляет военные перемещения. Средняя скорость прохождения грузовика не менее суток от границы до Мариуполя", - сообщил Андрющенко.
По его данным, также наблюдается скопление легковушек из Мариуполя до пересечения границы с РФ. Пробка начинается возле села Безымянное и составляет почти 25 км. Как сообщил Андрющенко, основное количество автомобилей - это мариупольцы, которые хотят выехать из города, спасаясь от холодов. Однако утром наблюдается значительное увеличение автомобилей с "регионом Крым".
Ситуация в Мариуполе
Лишь до 25% многоэтажек временно оккупированного Мариуполя обеспечены централизованным отоплением. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что из-за отсутствия централизованного отопления жители города пытаются греться электрообогревателями, из-за чего выгорают проводка и трансформаторы.
Спутниковые снимки от компании Maxar Technologies свидетельствуют о том, что количество захоронений в Мариуполе продолжает увеличиваться.
В конце ноября сообщалось, что в Мариуполе началось усиленное патрулирование русскими захватчиками. Кроме того, оккупанты начали выборочно проверять граждан.