В январе вражеский снайпер застрелил последнюю жительницу Новоселовского.

В Луганской области оккупанты полностью разрушили поселок Новоселовское.

Об этом Луганская областная военная администрация сообщает в Telegram. "Только фундаменты, воронки и выжженная земля. Новоселовское в Сватовском районе рашисты уничтожили полностью", - говорится в сообщении.

В поселке не уцелело ни одно здание, все разбито вражескими снарядами. "Сплошное пожарище... Так выглядит "русский мир"", - сказано в сообщении.

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В связи с этим сказано, что поселок пуст - местных жителей там нет. "В январе российский снайпер застрелил последнюю жительницу Новоселовского", - подчеркнули в ОВА.

Ситуация в Луганской области - сегодня это стоит знать

Россияне захватили ряд населенных пунктов в Луганской области. Украинские войска активно борются с оккупантами. От противников в регионе уже освободили 12 населенных пунктов.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в начале февраля говорил, что на Донбассе ожидается новое наступление противника. Чиновник предупредил, что враг может начать наступать после 15 февраля.

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