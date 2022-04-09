Из-за постоянных обстрелов, отметил глава области Сергей Гайдай, трудно посчитать людей, которые остались в области.

В Луганской области продолжаются обстрелы, особенно тяжелая ситуация в Рубежном, Попасной, Лисичанске и Горной громаде.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире национального информационного марафона.

"Обстрелы постоянные, действительно палят из всего что есть, как и раньше, авиацию применяют. В основном это Рубежное и Попасная, Горная община, там просто палят постоянно, там наверняка 70 процентов домов уничтожено полностью. По Лисичанску обстрелы видим, накопление техники как раз заходит сбоку РФ и идет в сторону Старобельска. Ситуацию видим, контролируем", - сказал председатель ОВА.

По его словам, после вчерашней атаки на Краматорск места эвакуации из области не разглашают.

"Мы не останавливаемся, так же продолжается эвакуация в одно и то же время", - отметил он.

Гайдай рассказал, что сейчас патрульные полицейские объезжают места укрытий людей и пытаются уговорить их выходить и ехать дальше.

"Мы сменили станции, не буду называть на какие. Но эвакуация продолжается, не останавливается", - сказал он.

Из-за постоянных обстрелов, отметил Гайдай, трудно посчитать людей, которые остались на Луганщине.

"Ориентировочно у нас в области осталось где-то 30 процентов от того количества, которое было, было около 300 тыс. людей, около 100 тыс. остается. Однако эвакуация работает, ежедневно эта цифра уменьшается, слава Богу", - подытожил глава области.

Он также сообщил, что в течение дня в результате обстрелов Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного, Золотого повреждены 11 объектов, среди которых 4 дома, промышленный склад, спортивная инфраструктура.

"Получили ранения четверо, спасены из - под завалов и обстрелов четыре человека, из которых один ребенок", - уточнил глава ОВА.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром российские оккупанты нанесли удар по Лисичанску Луганской области. В городе вспыхнули АЗС, многоэтажка и предприятие. По словам Сергея Гайдая, пожары невозможно потушить из-за постоянных обстрелов российских военных.

Позже возле Рубежного на Луганщине оккупанты снова попали в цистерну с азотной кислотой. Но пар от взрыва цистерны с четырьмя тоннами азотной кислоты распространился в районе позиций россиян. Угрозы жизни населения нет.

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