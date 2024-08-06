Впоследствии в так называемом "Минтрансе" Крыма сообщили, что по "техническим причинам" было приостановлено железнодорожное движение на перегоне Симферополь - Джанкой.

Во временно оккупированном Крыму произошел пожар в районе аэродрома "Октябрьское".

Об этом со ссылкой на сообщения подписчиков пишет телеграм-канал "Крымский ветер". Отмечается, что также слышны взрывы.

"Подписчики сообщают о пожаре в районе аэродрома "Октябрьское". И что "бахает там не по-детски"", – говорится в сообщении.

Авторы канала также поделились видео пожара, на них, в частности, слышны "хлопки".

Впоследствии в так называемом "Минтрансе" Крыма сообщили, что по "техническим причинам" было приостановлено железнодорожное движение на перегоне Симферополь – Джанкой. "Крымский ветер" отметил, что, по данным подписчиков, "горит и взрывается где-то в районе сел Широкое и Ленинское, которые рядом с Октябрьским". Примечательно, что рядом с Широким проходит железная дорога (станция Пролетная), которую сейчас перекрыли.

"Подписчики сообщают, что взорвали склады боеприпасов, которые сейчас под землей детонируют. Жители сел Ленинское и Звездное сидят в подвалах, так как снаряды разлетаются после взрывов", – пишут авторы канала.

Также есть сообщения об интенсивных полетах авиации над Симферопольским районом.

Ситуация в Крыму

Российские захватчики базируют военные вертолеты неподалеку от жилых домов в оккупированном Крыму. Как сообщили в Представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым, также оккупанты размещают зенитно-ракетные комплексы в селах Джанкойского района.

Между тем представитель Военно-морских сил ВС Украины капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук заявил, что сейчас россияне имеют во временно оккупированном Крыму пять военных аэродромов. Примечательно, что уже два из них – без самолетов.

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