Утверждены планы внутренней и внешней эвакуации.

Оккупационные власти Крыма издали приказ о порядке эвакуации музеев, в том числе в Россию.

Об этом говорится в Facebook в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18.00 относительно российского вторжения.

В сообщении отмечается, что на временно оккупированной территории украинского Крыма оккупационная власть издала приказ, в котором определила порядок эвакуации музеев.

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Им утверждены планы внутренней (в пределах оккупированного региона) и внешней (на территорию Российской Федерации) эвакуации. При этом отмечается, что первоочередной эвакуации подлежат экспонаты, имеющие наибольшую материальную ценность.

Также в Генштабе сообщают, что во временно занятом городе Херсон оккупанты изъяли из местного речного порта 13 из 15 плавсредств баржевого типа для перевозки личного состава и техники через реку Днепр.

Взрыв на Крымском мосту

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9 октября ВСУ освободили более 1170 кв. км территории на Херсонском направлении.

Утром 8 октября на железнодорожной ветке Крымского моста возник сильный пожар.

В РФ заявили, что на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате вспыхнул железнодорожный поезд. Было повреждено полотно на железнодорожной и автомобильной частях моста. Также сообщалось о гибели в результате происшествия трех человек.

Позже президент России Владимир Путин обвинил спецслужбы Украины в подрыве Крымского моста.

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