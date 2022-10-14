Оккупационные власти Крыма издали приказ о порядке эвакуации музеев, в том числе в Россию.
Об этом говорится в Facebook в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18.00 относительно российского вторжения.
В сообщении отмечается, что на временно оккупированной территории украинского Крыма оккупационная власть издала приказ, в котором определила порядок эвакуации музеев.
Им утверждены планы внутренней (в пределах оккупированного региона) и внешней (на территорию Российской Федерации) эвакуации. При этом отмечается, что первоочередной эвакуации подлежат экспонаты, имеющие наибольшую материальную ценность.
Также в Генштабе сообщают, что во временно занятом городе Херсон оккупанты изъяли из местного речного порта 13 из 15 плавсредств баржевого типа для перевозки личного состава и техники через реку Днепр.
Взрыв на Крымском мосту
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9 октября ВСУ освободили более 1170 кв. км территории на Херсонском направлении.
Утром 8 октября на железнодорожной ветке Крымского моста возник сильный пожар.
В РФ заявили, что на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате вспыхнул железнодорожный поезд. Было повреждено полотно на железнодорожной и автомобильной частях моста. Также сообщалось о гибели в результате происшествия трех человек.
Позже президент России Владимир Путин обвинил спецслужбы Украины в подрыве Крымского моста.