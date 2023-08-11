Пострадавших нет, не повреждено ни имущество, ни здание медучреждения.

Киев сегодня был атакован ракетами типа "Кинжал". Об этом в эфире"Киев 24" сказал спикер КГВА Михаил Шаманов.

"Киев был атакован аэробалистическими ракетами типа "Кинжал". Должны поблагодарить наши силы противовоздушной обороны за сбитые ракеты. Всю информацию о количестве дадут впоследствии воздушные силы", - отметил Шаманов.

Также в эфире было включение с места попадания по территории действующей детской больницы в Оболонском районе. Здесь упало 5 обломков разной величины.

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"Когда были взрывы дети (пациенты) с родителями находились в бомбоубежище больницы. Довольно громко сегодня было. Где-то 4-5 взрывов, после взрывов где-то через минуту-полторы начали подать обломки по всей территории больницы. Их было немного. К счастью никто не пострадал. Ни люди, ни наше имущество, ни здание", - сообщил заместитель директора детской больницы Тото Зантарая.

В больнице даже остались целыми окна.

Утренняя атака россиян на Украину

Утром Украина была атакована ракетами, которые запустили российские войска. Часть из них направлена была на Киев. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил сначала о нескольких взрывах в городе, а Киевская городская военная администрация отметила, что в городе работает противовоздушная оборона. Через некоторое время Кличко сообщил, что обломки сбитых ракет упали на территорию одной из детских больниц столицы в Оболонском районе Киева, а также еще в двух местах - на улице Богатырской повреждена крыша частного дома, а еще один обломок найден на Оболони на открытой местности в одном из дачных кооперативов.

Он добавил, что пострадавших нет.

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