В последнее время ситуация в столице и области стабилизировалась.

Начались новые сутки противостояния российским захватчикам. В Киеве в последнее время ситуация стабильная, в пригородах проводят разминирование.

УНИАН рассказывает в режиме онлайн о ситуации в Киеве и области в воскресенье, 15 мая 2022 года:

06:30 Еще один приход в Киевской области перешел из Московского патриархата в ПЦУ. Речь идет о приходе святого великомученика Георгия Победоносца села Мотыжин.

05:56 По оценке специалистов Минэкономики и KSE российские оккупанты нанесли Буче ущерб в размере 449 млн долларов. В результате нападения пострадали более тысячи домов, сообщил мэр города Анатолий Федорук.

Напомним, 13 мая жители нескольких районов столицы слышали взрывы. Но горожан поспешили успокоить - в пригороде Киева проводили разминирование.

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