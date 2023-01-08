В четырех населенных пунктах временно оккупированных районов Херсонской области российские оккупанты остановили трансляцию всех украинских телеканалов.
Транслируется только российское телевидение, об этом идет речь в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
"На временно занятых территориях, в населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Заводовка и Маринское Херсонской области, оккупанты остановили вещание всех украинских телеканалов...", - говорится в сообщении.
Ситуация в Херсонской области сейчас - что надо знать
Как сообщал УНИАН, российские захватчики на оккупированной левобережной части Херсонской области значительно усилили фильтрационные меры. В частности, в Новой Каховке и Каховке вражеские военные постоянно проводят рейды по поиску корректировщиков огня.
Также, по данным Генштаба ВСУ, в Каховке оккупанты запретили использование гривни, угрожая предпринимателям изъятием не только наличных, но и товаров.
В оккупированном поселке городского типа Нижние Серогозы буряты выгоняют людей из домов и квартир и заселяются в них.