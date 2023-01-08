В ряде захваченных населенных пунктов люди могут смотреть только вражеское телевидение, отметили в Генштабе.

В четырех населенных пунктах временно оккупированных районов Херсонской области российские оккупанты остановили трансляцию всех украинских телеканалов.

Транслируется только российское телевидение, об этом идет речь в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"На временно занятых территориях, в населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Заводовка и Маринское Херсонской области, оккупанты остановили вещание всех украинских телеканалов...", - говорится в сообщении.

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Ситуация в Херсонской области сейчас - что надо знать

Как сообщал УНИАН, российские захватчики на оккупированной левобережной части Херсонской области значительно усилили фильтрационные меры. В частности, в Новой Каховке и Каховке вражеские военные постоянно проводят рейды по поиску корректировщиков огня.

Также, по данным Генштаба ВСУ, в Каховке оккупанты запретили использование гривни, угрожая предпринимателям изъятием не только наличных, но и товаров.

В оккупированном поселке городского типа Нижние Серогозы буряты выгоняют людей из домов и квартир и заселяются в них.

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