Свет частично есть в центральной части города, а также в микрорайонах Остров, Жилпоселок, Таврический, Шуменский, Северный.

По состоянию на 18:00 понедельника, 28 ноября 2022 года, в Херсоне электроснабжение восстановлено для 24% бытовых потребителей. Кроме того, светом обеспечены несколько медучреждений города.

Как сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич, свет есть в центральной части города и нескольких микрорайонах.

"На этот час в Херсоне электроснабжение восстановлено для 24% бытовых потребителей. Свет частично есть в центральной части города и таких микрорайонах: Остров, Жилпоселок, Таврический, Шуменский, Северный", –отметил он.

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По словам Янушевича, сейчас с электроснабжением такие медучреждения города: областная клиническая больница, городская больница имени Тропиных, городская больница имени Карабелеша.

Ситуация в Херсоне: что известно

Несмотря на освобождение от оккупантов, Херсон продолжает ежедневно подвергаться обстрелам российской артиллерии. Как сообщают в британской разведке, город уязвим, поскольку остается в пределах досягаемости большинства российских артиллерийских систем.

В то же время город постепенно возвращается к жизни. Так, в Херсонской областной клинической больнице провели первую после освобождения Херсона от российских оккупантов операцию на сердце.

Кроме того, в Херсоне украинские энергетики смогли восстановить электроснабжение главной канализационной станции и очистных сооружений.

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