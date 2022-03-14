Колыхаев призвал поддерживать город в приличном состоянии.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев рассказал, что происходит в захваченном российскими войсками городе.

На своей странице в Facebook чиновник написал, что завтра в Херсоне открывается крытая часть Центрального рынка.

"Продающие собственную продукцию, за места платить не будут, с предпринимателей будет взиматься минимальный платёж - на охрану и уборку. Спасибо дирекции рынка за возможность для херсонцев торговать-покупать. Начало - это уже половина большого дела", - написал он.

По словам Колыхаева, в городе пытаются запустить транспорт и уборку улиц.

"Снова прошу вас вспомнить, в каких условиях мы сейчас живём, и помогать нам поддерживать город в приличном состоянии: мусор сортируем, хлам на улицы не выносим, за системами ухаживаем", - обратился он к горожанам.

Как сообщал УНИАН, накануне херсонцы вышли на митинг под дулами российских автоматов.

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