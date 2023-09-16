Кроме того, в результате обстрелов еще два человека получили ранения.

Российские оккупанты ПТКРом обстреляли гражданский автомобиль на дороге вблизи села Стрелеча Харьковской области. В результате обстрела погибли два человека.

Об этом речь идет в сообщении Офиса генпрокурора. Там добавили, что получил ранение также 73-летний гражданский мужчина. "Российские оккупанты вблизи села Стрелеча нанесли удар управляемой противотанковой ракетой по гражданскому автомобилю. Мужчина и женщина, находившиеся в авто, погибли на месте. Еще один мужчина получил ранения и был госпитализирован", - детализировали в Офисе генпрокурора.

Кроме того, около 11:00 российские оккупанты из артиллерии обстреляли село Петропавловка Купянского района, в результате чего получил ранение 23-летний гражданский мужчина, его госпитализировали. Также был поврежден автомобиль.

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Ситуация в Харьковской области

Российские оккупанты почти ежедневно наносят удары по разным населенным пунктам области. Так, сегодня в Харькове прогремела целая серия взрывов. Как сообщил начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов, россияне били "Искандерами". В результате удара повреждены здания, пятеро раненых.

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