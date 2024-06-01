В Харькове после вражеского удара продолжаются аварийно-поисковые работы.

В Харькове возросло число жертв удара россиян по жилому дому.

На месте разрушенного подъезда во время разбора завалов нашли тело еще одного погибшего человека, сообщила Государственная служба чрезвычайных ситуаций в Telegram. "Всего на месте проведения аварийно-поисковых работ обнаружено и изъято 6 тел погибших. Работы продолжаются", - добавили в ведомстве.

В ГСЧС отметили, что на месте чрезвычайного происшествия работают 70 спасателей, кроме того, привлечено 12 единиц аварийно-спасательной техники.

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В Харькове в ночь на 31 мая был взрыв. Позже стало известно, что россияне попали в пятиэтажный жилой дом. В здании возник пожар. Журналисты узнали, что противники несколько раз били в одно и то же место.

СМИ писали, что в результате попадания ракеты противника разрушены по меньшей мере три этажа одного подъезда пятиэтажки. Сообщалось, что под завалами есть люди. 31 мая появилась информация, что в результате вражеского удара погибли пять человек.

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