В Черновицкой области объявили двухдневный траур в связи со смертью военнослужащих.

В зоне проведения операции Объединенных сил погиб 40-летний военнослужащий из Черновцов, старший солдат Алексей Мамчий.

Об этом в Facebook сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

"Еще одна трагическая весть с фронта. Российские агрессоры убили сегодня утром на боевых позициях в районе Майорска защитника Украины, старшего солдата Алексея Мамчия, жителя Черновцов», - отметил он.

Чиновник добавил, что младший брат Алексея, Станислав Мамчий, в 2016 году также погиб на фронте.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черновицкой ОГА, в области 13 и 14 апреля объявлен траур по погибшим на фронте в течение двух дней военнослужащими - Ярославу Карлийчуку и Алексею Мамчию. Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал председатель ОГА Осачук.

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«В знак скорби на зданиях органов власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций будут приспущены Государственные флаги Украины, отменены все развлекательные мероприятия, внесены изменения в программы теле - и радиовещания. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших», – сообщили в пресс-службе.

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С начала суток, 13 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил возле населенного пункта Майорск в результате сброса гранат на позиции ОС погиб украинский военнослужащий, двое получили ранения.

Вчера в результате обстрела на фронте погиб 24-летний Ярослав Карлийчук, который родился в селе Черепковцы Глыбокской территориальной громады Черновицкой области.

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Автор: Николай Кобылюк