Сейчас не стоит гулять на побережье Черного моря.

В Черном море начинается сезон осенних штормов, и угроза взрывов возле берегов сорванных с якорей морских мин возрастает в разы.

Людей попросили не гулять на побережье и быть особенно внимательными - нужно сразу сообщать оперативным службам о любых опасных предметах, поскольку радиус поражения осколками может достигать 100 метров, говорится в сюжете ТСН.

"…Волнами к берегу может прибить морские мины, которые шторм срывает с якорей. В течение лета в ветреные дни иногда обнаруживали по несколько таких боеприпасов. Некоторые специалисты успевали обезвредить, а некоторые - детонировали сами…", - отметили журналисты.

Видео дня

Ситуация в Черном море - что нужно знать

После того, как РФ рано утром 24 февраля осуществила полномасштабное вторжение, акватория Черного моря была заминирована.

Власти Одесской и Николаевской областей решили запретить купаться в Черном море.

Несмотря на запрет, люди решались купаться, в частности, в курортном селе Коблево Николаевской области. Там во время купания в результате подрыва на мине в конце июля погибли два человека.

В Черном море в результате взрывов мин в текущем году в Одесской области погибли пять человек.

Стоит отметить, что часть акватории Черного моря разминировали для создания зернового коридора.

Вас также могут заинтересовать новости: