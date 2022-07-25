Разминирование произойдет исключительно на пути, по которому будут экспортировать зерно.

Разминирование акватории Черного моря будет происходить исключительно на пути экспорта украинского зерна. Эти "коридоры" откроют до конца недели.

Об этом в Медиацентре Украина заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Ожидается, что уже в ближайшие дни в Стамбуле заработает координационный центр за соблюдением "зерновых соглашений". Продолжается работа над согласованием последних документов и уже с конца недели соглашение должно заработать. Деятельность координационного центра заключается в надзоре за функционированием гуманитарного коридора и не распространяется на территориальные воды Украины", – рассказал он.

По словам министра, для украинской стороны принципиальным было, чтобы в территориальных водах и в портах все контролировала исключительно Украина. Представителей других стран или ООН там не будет.

"Подписание соглашения и вся эта работа происходит благодаря тому, что наши ВСУ и ВМС вернули контроль над островом Змеиный. После этого мы открыли доступ к устью быстрый к Дунаю. За две недели около 70 судов прошли по этому устью", - добавил Кубраков.

Он отметил, что разминирование будет происходить в коридоре, который необходим для экспорта зерна. Однако из-за большого количества мин первыми будут идти спасательные суда.

"Принципиально важно, чтобы Украина получила валютные поступления, а открытие морских портов позволит получить около миллиарда долларов в месяц. Также важно, чтобы наши фермеры получили финансирование, и должны были запланировать посевной сезон", – подытожил министр инфраструктуры.

Напомним, 22 июля в Стамбуле подписаны соглашения относительно разблокирования трех украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" - для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

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