На территории морга – десятки автомобилей-рефрижераторов.

Из-за значительных потерь во временно захваченном Бердянске Запорожской области российские оккупанты закрыли для посещения территорию в западной части города вокруг городского морга, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 18:00.

"Противник продолжает нести большие потери, которые пытается скрыть. Так, во временно захваченном Бердянске Запорожской области, оккупанты закрыли для посещения территорию в западной части города вокруг городского морга", - говорится в сообщении.

На территории самого морга, как отметили в Генштабе, до десяти санитарных автомобилей и несколько автомобилей-рефрижераторов.

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"Движение санитарных автомобилей в северном направлении к линии боевого столкновения продолжается", – говорится в сводке.

Потери РФ в Украине-что надо знать

С начала войны ВСУ уничтожили 214 660 оккупантов. За минувшие сутки было ликвидировано 890 захватчиков.

Также за прошедшие сутки Силы обороны уничтожили восемь вражеских танков, семь боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, одну РСЗО, три средства ПВО и 16 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1 455 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили более семи рот, уничтожено и повреждено 72 единицы военной техники противника.

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