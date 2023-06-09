В частности, украинские власти просят всех родителей и лиц, имеющих информацию о принудительной эвакуации детей, немедленно сообщать о фактах похищения детей российскими захватчиками.

В связи с информацией о принудительном вывозе детей из оккупированного Бердянска в Российскую Федерацию, украинские власти просят горожан сообщать об этих фактах похищения детей.

Об этом сообщает Бердянская городская военная администрация в Telegram. В частности, Бердянская МВА обращается к жителям городской территориальной общины из-за наличия сообщений о принудительной эвакуации детей с временно оккупированной территории Бердянской МТГ в РФ.

"Имея это в виду, мы призываем всех родителей и лиц, имеющих информацию о принудительной эвакуации детей, немедленно предоставить нам эту информацию по ссылке: https://forms.gle / pL8tj1VaB5kuZD4S7", - говорится в сообщении.

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В связи с этим, наблюдения и показания жителей города могут помочь украинской власти в осуществлении соответствующих мер для защиты детей от потенциальных опасностей.

Депортация украинских детей в РФ

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец утверждает, что до настоящего момента украинской власти известно о принудительной депортации в Россию по меньшей мере 19 тыс. 453 украинских детей. Но вероятно, на самом деле эта цифра значительно больше. На территориях, которые сейчас оккупированы, до войны проживало около 700 тыс. детей. Судьба большинства из них до сих пор неизвестна.

В марте этого года Международный уголовный суд, базирующийся в Гааге, выдал международный ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марию Львову-Белову. Обоих обвиняют в организации массового похищения детей в Украине.

Незаконное "усыновление" похищенных украинских детей превратилось для россиян в источник легких денег на помощи от государства. Как выяснили журналисты британского издания The Guardian, "приемные" семьи получают квартиры и деньги за похищенных в Украине детей.

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