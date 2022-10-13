Власти РФ объявили эвакуацию россиян.

В Белгородской области России взорвали склад боеприпасов.

Россияне публикуют в соцсетях видео, на которых видна и слышна детонация вооружения, со словами: "Господи, да что ж это такое?!".

Губернатор Белгородской области Гладков обвинил в подрыве ВСУ, объявил эвакуацию жителей.

Видео дня

"По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Жителей сейчас будем вывозить на безопасное расстояние. Глава района Владимир Перцев и оперативные службы находятся на месте", – сказал он, пишут росСМИ.

"Прилеты" в Белгородской области

11 октября в результате "прилета" в городе Шебекино в Белгородской области России загорелась подстанция, часть населения осталась без света и воды.

13 октября в Белгороде российская ракета, которую запускали по Харькову, ударила по жилому дому.

"Россияне решили обстрелять Харьков! Но все три ракеты самоликвидировались во время пуска, а одна прилетела по жилому дому в Белгороде", – сообщили в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: