В одном из городов Белгородской области произошел пожар на подстанции, без электричества остались несколько тысяч человек.

В Белгородской области России был "прилет" в городе Шебекино, который является административным центром Шебекинского района.

В городе загорелась подстанция, у части населения нет ни света, ни воды, сообщает Telegram-канал Baza, ссылаясь на сведения местных жителей.

"Прилет по Белгородской области. Местные жители сообщают о загоревшейся подстанции в Шебекино. У части жителей нет света и воды", - отмечается в сообщении.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram написал, что подстанция в Шебекино была обстреляна Вооруженными Силами Украины.

"…Снарядами поврежден трансформатор подстанции. Сейчас от электроэнергии отключено более двух тысяч жителей. Жертв и пострадавших нет…", - утверждает он.

СтратКом ВСУ уже прокомментировал пожар на подстанции в Шебекино. По его данным, "так выглядит карма".

"…в Шебекино Белгородской области задымилась местная подстанция, и в районе пропал свет "из-за нарушения правил безопасности во время выполнения ремонтных работ", - говорится в сообщении.

"Хлопок" в Шебекино уже прокомментировал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Белгородская "бавовна" прекрасна в своей своевременности. Странно, что россияне молчат. Что такое? Возмездие - это игра, в которую играют обе стороны. Правда, только одна, украинская, имеет на нее законное право...", - подчеркнул он.

Массированный обстрел Украины Россией – самые важные новости

10 и 11 октября российские захватчики обстреляли ряд областей Украины и попали в объекты критической инфраструктуры, возникли проблемы с электроснабжением, погибли 20 человек.

Во Львовской области из-за ударов противника были повреждены четыре подстанции, 30% региона осталось без электроэнергии, возникли проблемы с водоснабжением и связью.

Из-за массированной вражеской атаки Украине даже пришлось пойти на серьезный шаг - прекратить экспорт электроэнергии.

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