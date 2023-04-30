В городе Бахмут Донецкой области погиб журналист, который стал младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины, - Владимир Мукан.
Мукан героически погиб 29 апреля во время выполнения боевого задания, говорится на его странице в Facebook. "...во время выполнения боевого задания героически погиб Владимир Мукан, младший лейтенант ВСУ ... Царство небесное защитнику Украины! Герои не умирают!" - подчеркивается в сообщении.
Стоит отметить, что дата и время прощания с героем пока неизвестны, их сообщат позже.
Кто такой Владимир Мукан - что о нем известно
Владимир Мукан родом из Черкасс. Он учился в Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко. Работал, в частности, в журнале "Країна", в "Газеті по-українськи" и на портале Gazeta.ua.
21 апреля Мукан поделился в соцсети, что стал офицером ВСУ. Журналист отмечал, что никогда не думал, что будет военнослужащим, и добавил, что ему "выпала честь служить во время войны и получить погон младшего лейтенанта именно в зоне боевых действий на самом горячем направлении".
Бои за Бахмут - что надо знать
Россияне уже длительное время пытаются взять под полный контроль Бахмут и несут огромные потери.
30 апреля спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил, что в течение суток враг нанес более 330 ударов по Бахмуту, но потерял четыре полевых склада с боеприпасами.