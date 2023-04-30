Погибший недавно получил офицерское звание.

В городе Бахмут Донецкой области погиб журналист, который стал младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины, - Владимир Мукан.

Мукан героически погиб 29 апреля во время выполнения боевого задания, говорится на его странице в Facebook. "...во время выполнения боевого задания героически погиб Владимир Мукан, младший лейтенант ВСУ ... Царство небесное защитнику Украины! Герои не умирают!" - подчеркивается в сообщении.

Стоит отметить, что дата и время прощания с героем пока неизвестны, их сообщат позже.

Видео дня

Кто такой Владимир Мукан - что о нем известно

Владимир Мукан родом из Черкасс. Он учился в Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко. Работал, в частности, в журнале "Країна", в "Газеті по-українськи" и на портале Gazeta.ua.

21 апреля Мукан поделился в соцсети, что стал офицером ВСУ. Журналист отмечал, что никогда не думал, что будет военнослужащим, и добавил, что ему "выпала честь служить во время войны и получить погон младшего лейтенанта именно в зоне боевых действий на самом горячем направлении".

Бои за Бахмут - что надо знать

Россияне уже длительное время пытаются взять под полный контроль Бахмут и несут огромные потери.

30 апреля спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил, что в течение суток враг нанес более 330 ударов по Бахмуту, но потерял четыре полевых склада с боеприпасами.

Вас также могут заинтересовать новости: