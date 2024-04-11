По словам Владимира Заблоцкого, россияне "считают, там не будет прилетов".

Российская Федерация вывела современные корабли Черноморского флота из Крыма в Абхазию и Новороссийск. Об этом в эфире Radio NV рассказал военно-морской эксперт Defence Express, капитан первого ранга в отставке Владимир Заблоцкий.

По его словам, россияне освободили оккупированный полуостров от наиболее современных кораблей, которые перебросили в Новороссийск. В частности, речь идет об обоих фрегатах, трех малых ракетных кораблях типа Буян-М, пяти больших десантных кораблях и четырех подводных лодках. По информации Заблоцкого, всего сейчас там находятся 56 кораблей, "которые более-менее держатся на плаву, имеют экипажи, то есть находятся в строю", остальные же находятся в Абхазии в городе Очамчира, "потому что там есть причалы".

"Часть кораблей стоит в Феодосии. Но это вспомогательные суда - это малые катера, поврежденные корабли. Кстати, в Севастополе много осталось, до десятка их стоит на ремонте, разных типов. Там есть и ракетные, и десантные, и вспомогательные корабли и суда. Потому что их некуда поставить", - отметил эксперт.

Он пояснил, что "это не просто поставить к причалу и пусть себе там стоит" - там должно быть соответствующее обеспечение, в частности, электропитание с суши.

"Если не будет ресурса, то корабль не будет боеспособен, он не сможет выходить в море, и такое есть. А все это есть сейчас в Севастополе. Но в Севастополе опасно, его обстреливают, и противник таким образом перестраховывается. То есть они наиболее ценную часть вывели в Новороссийск, потому что, как они считают, там не будет прилетов. А в Севастополь заходят, если есть необходимость, в частности на ремонт. Но ремонт очень рискованный, как мы видим, "чревато", - добавил Заблоцкий.

Уничтожение российских кораблей - последние новости

7 апреля в России выгорел ракетный корабль "Серпухов". Из-за пожара были полностью уничтожены средства связи и автоматизации судна, сообщили в ГУР Минобороны Украины.

Там отметили, что восстановление боеспособности "Серпухова" потребует длительного времени.

Также УНИАН сообщал, что ВСУ раскрыли последние потери флота России. Так, в марте Черноморский флот Российской Федерации потерял один корабль, еще четыре судна удалось повредить.

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