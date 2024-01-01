Из них 28 дронов были сбиты над Одесской области.

В новогоднюю ночь оккупанты 11 часов атаковали юг Украины, силы ПВО сбили более 50 ударных дронов типа "Shahed-136/131". Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, добавив что всего в новогоднюю ночь зафиксирован пролет более шести десятков беспилотников над регионом.

"По предварительным данным, в нашей зоне ответственности мы наблюдали пролет более шести десятков беспилотников, из которых 50+ были уничтожены. Абсолютное большинство в Одесской области - около трех десятков дронов было сбито", - рассказала она.

"Вновь доказано боевой работой, что даже сбитый беспилотник может нести много опасности в себе, потому что направлены через жилые кварталы. Они уже в сбитом состоянии достигали земли или попадая в здание создавали мощную взрывную волну, которая разрушала объекты вокруг", — отметила Гуменюк.

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Как уточнили в Силах обороны юга, массированная дроновая атака продолжалась около 11 часов.

"В новогоднюю ночь силы противовоздушной обороны на юге сбили 51 БпЛА типа "Shahed-131/136": 28 - в Одесской, 14 - в Николаевской, 5 - в Винницкой, 2 в Днепропетровской, по 1 в Херсонской и Кировоградской областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приоритетом врага остается припортовая инфраструктура Одесской области - большое количество дронов было направлено с моря в прибрежную зону. В одном из припортовых терминалов в результате попадания вспыхнул пожар, который оперативно укрощен. Люди не пострадали.

"Часть дронов около полуночи враг сознательно направил на жилые кварталы спальных районов, где люди в собственных домах собирались семьями встретить Новый год. В результате падения сбитых БпЛА повреждены по меньшей мере 3 многоквартирных высотных дома, 3 частных дома, хозяйственные постройки. Один человек погиб, трое госпитализированы", - добавили в Силах обороны юга.

Кроме того, в других областях также произошли попадания. Так, в Николаевской области попадание в инфраструктурный объект вызвало мощный пожар, но пожарные его ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало.

В Винницкой области в Тульчинском районе обломками сбитого вражеского беспилотника повреждены гараж и остекление нескольких домов. Люди не повреждены.

В то же время в ВМС сообщили, что сейчас в Черном море находится пять российских кораблей, среди которых три — носители крылатых ракет "Калибр". Общий залп может достигать до 24 ракет. Украинцев призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Ночная атака на Украину - что известно

В новогоднюю ночь враг применил рекордное количество ударных БпЛА типа Shahed. Всего зафиксированы пуски 90 вражеских беспилотников, Защитникам неба удалось уничтожить рекордное количество вражеских дронов – 87 из них.

В новогоднюю ночь российская армия несколько раз атаковала Одессу ударными дронами. Есть прямое попадание в многоэтажку. В результате российской атаки пострадали 9 человек. Один из них погиб, трое - госпитализированы.

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