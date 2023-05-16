Особенностью этой атаки он назвал применение большого количества "Кинжалов".

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал, по каким направлениям происходила ночная ракетная атака на Украину. Также он отметил, что ее особенностью было применение большого количества ракет "Кинжал".

Военный напомнил, что кроме шести "Кинжалов" было уничтожено также девять "Калибров", три баллистические ракеты, шесть "Шахедов" и три разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня.

"Атака происходила с истребителей МиГ-31К с двух направлений – с севера и с востока. Корабли, соответственно, атаковали с Черного моря. Девять ракет, о которых я говорил, - "Калибр", - отметил представитель.

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Также, добавил он, с северного направления происходила атака ракетами С-400 или же "Искандер М", которые летели баллистической траекторией.

Говоря о "Кинжалах", Игнат заметил, что их в России "не так и много".

"Была информация, что до полусотни у них именно аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал", - от Главного управления разведки. Таким образом, враг применил, собственно, такое большое количество ("Кинжалов" - УНИАН). Потому что это вооружение у них в дефиците, разумеется, его меньше всего есть", - сказал Игнат.

Ракетная атака на Киев в ночь на 16 мая - главные новости

В ночь на 16 мая российские оккупанты запустили по Киеву шесть ракет"Кинжал". Они были поражены украинской противовоздушной обороной.

Оперативное командование "Юг" сообщило, что в течение ночи враг уменьшил свою корабельную группировку в Черном и Азовском морях до девяти единиц, одновременно нарастив количество ракетоносителей.

В командовании рассказали, что к ночной ракетной атаке подключились фрегат и малый ракетный корабль в Черном море. Также был задействован малый ракетный корабль в Азовском море.

Отмечается, что четыре "Калибра", которые враг направил через зону ответственности "Юга" вглубь Украины, были уничтожены силами противовоздушной обороны над Николаевщиной, а остальные пять – в других регионах страны.

В ОК "Юг" отметили, что с учетом использованных за ночь ракет, общий суммарный залп" Калибров " составляет сейчас 15 ракет.

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