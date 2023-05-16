Украинские защитники в ночь на 16 мая сбили шесть российских гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Министр обороны Алексей Резников отреагировал на атаку России в ночь на 16 мая, поблагодарив Воздушные силы ВСУ за работу и впечатляющий результат.

"Очередной невероятный успех ВС Украины! Прошлой ночью наши защитники неба сбили шесть российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" и еще 12 ракет", - отметил он в Twitter.

При этом, министр написал: 80-1-6=Х. Вероятно, 80 - это общее количество ракет Х-47 "Кинжал", которое было у россиян. Одну ракету "Кинжал" украинская ПВО сбила 4 мая, еще 6 - в ночь на 16-е.

Видео дня

"У российских террористов нет шансов одержать победу над Украиной. Их оружию можно и нужно противопоставить западное. Спасибо нашим военнослужащим ВС и государствам-партнерам, которые вложили средства в охрану неба над Украиной и всей Европой. Давайте побеждать вместе!" - подчеркнул Резников.

Атака России ночью 16 мая - подробности

Как сообщал УНИАН, около 03:30 16 мая российские войска атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами различных типов воздушного, морского и наземного базирования.

По данным командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, украинские бойцы сбили все выпущенные россиянами ракеты (ракеты "Калибр", "Кинжал", С-400 ("Искандер-М").

Как сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат, все шесть ракет Х-47 "Кинжал" во время ночной ракетной атаки летели в сторону Киева и были уничтожены средствами ПВО, что является впечатляющим показателем.