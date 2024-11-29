В Одесской области враг попал по припортовой и транспортной инфраструктуре, в Киеве - повреждено медучреждение.

Ночью российская армия атаковала Украину более 130 ударными беспилотниками, в результате чего в Киеве и Одессе есть раненые и разрушения.

В частности, по данным мэра Киева Владимира Кличко, на правом берегу города работала ПВО. В результате вражеской атаки, в Днепровском районе из-за падения обломков БпЛА произошло возгорание внешней обшивки здания поликлиники. Также повреждены стена здания заведения, выбиты окна, сломаны деревья во дворе. Ранен охранник поликлиники - мужчину госпитализировали. Кроме того, обломки вражеского беспилотника упали на территорию одного из объектов инфраструктуры в Святошинском районе столицы.

Как сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры, в ночь на 29 ноября вооруженные силы РФ совершили очередную массированную атаку с помощью БПЛА по Одесской области.

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"В Одесском районе повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобили. Ранения и острую реакцию на стресс получили семь человек", - рассказали в ведомстве.

Также враг попал по припортовой и транспортной инфраструктуре Одесской области.

Сейчас осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), которое осуществляют следователи Управления СБУ в Одесской области.

В региональном главке Нацполиции уточнили, что в трех населенных пунктах Одесского района повреждены 13 жилых и дачных домов, гаражи и другие надворные постройки, газопровод и тому подобное.

"Известно, что ранения получили семь человек. Точная информация о количестве пострадавших еще уточняется", - обратили внимание в полиции.

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, четверо из семи пострадавших госпитализированы, среди них - одна женщина в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести. Трем раненым оказана помощь на месте.

Атака вражеских беспилотников в ночь на 29 ноября - детали

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 29 ноября противник атаковал Украину 132 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск (РФ). К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 было сбито 88 вражеских беспилотников в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. 41 БпЛА - локально потерян, вероятно, из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, один беспилотник вернулся в Россию. Кроме того, в результате атаки РФ в нескольких областях Украины повреждена инфраструктура, автомобили, частные и многоквартирные дома.

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