Штаты вместе с более 50 странами поддерживают Украину и ее борьбу за свободу, подчеркнул американский лидер.

Действующий президент США Джо Байден отреагировал на массированный удар РФ по украинским городам и энергетической инфраструктуре, осуществленный в ночь на 28 ноября, - озвучил четкое послание к народу Украины.

Заявление лидера Штатов опубликовано на сайте Белого дома. Демократ отметил, что "Россия осуществила ужасную воздушную атаку на Украину". Президент подчеркнул, что мощный удар россиян по украинской территории бурный и еще раз нагудует о срочности и важности поддержки украинцев в его защите от агрессии россиян.

"Украинские власти сообщают, что Россия запустила около 200 ракет и беспилотников против украинских городов и энергетической инфраструктуры, лишив украинское гражданское население доступа к электроэнергии", - отметил президент.

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Американский лидер также озвучил четкое послание к украинцам:

"Соединенные Штаты стоят с вами".

По его мнению, РФ продолжает недооценивать решимость, стойкость и храбрость граждан Украины. "Соединенные Штаты вместе с более чем 50 странами поддерживают Украину и ее борьбу за свободу", - подчеркнул он.

В центре внимания массированный удар по Украине 28 ноября - что сообщалось

Россияне 27-28 ноября нанесли массированный удар по Украине. По сведениям украинской стороны, в небе было обнаружено 188 средств воздушного нападения, в том числе дроны-камикадзе и ракеты различных типов.

Захватчики, в частности, нанесли удары по энергетическим объектам. В результате воздушного нападения есть разрушения. Возникли серьезные проблемы с электроснабжением, и были введены экстренные отключения света.

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