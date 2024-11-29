Действующий президент США Джо Байден отреагировал на массированный удар РФ по украинским городам и энергетической инфраструктуре, осуществленный в ночь на 28 ноября, - озвучил четкое послание к народу Украины.
Заявление лидера Штатов опубликовано на сайте Белого дома. Демократ отметил, что "Россия осуществила ужасную воздушную атаку на Украину". Президент подчеркнул, что мощный удар россиян по украинской территории бурный и еще раз нагудует о срочности и важности поддержки украинцев в его защите от агрессии россиян.
"Украинские власти сообщают, что Россия запустила около 200 ракет и беспилотников против украинских городов и энергетической инфраструктуры, лишив украинское гражданское население доступа к электроэнергии", - отметил президент.
Американский лидер также озвучил четкое послание к украинцам:
"Соединенные Штаты стоят с вами".
По его мнению, РФ продолжает недооценивать решимость, стойкость и храбрость граждан Украины. "Соединенные Штаты вместе с более чем 50 странами поддерживают Украину и ее борьбу за свободу", - подчеркнул он.
В центре внимания массированный удар по Украине 28 ноября - что сообщалось
Россияне 27-28 ноября нанесли массированный удар по Украине. По сведениям украинской стороны, в небе было обнаружено 188 средств воздушного нападения, в том числе дроны-камикадзе и ракеты различных типов.
Захватчики, в частности, нанесли удары по энергетическим объектам. В результате воздушного нападения есть разрушения. Возникли серьезные проблемы с электроснабжением, и были введены экстренные отключения света.