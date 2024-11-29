Также уничтожено 8 вражеских танков, 33 ББМ и 34 артсистемы.

Общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро среди личного состава ориентировочно составили 738 тысяч 660 человек.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки наши защитники уничтожили 2 тыс. 30 российских оккупантов.

Также уничтожено немало вражеской техники противника. В частности, уже ликвидировано 9 тыс. 458 танков (+8 единиц за сутки) и 19 тыс. 339 (+33) боевых бронированных машин.

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РФ также потеряла:

артиллерийских систем - 20 тыс. 886 (+34);

РСЗО - 1 тыс. 255 (+0);

средств ПВО - 1 тыс. 6 (+1);

самолетов - 369 (+0);

вертолетов - 329 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 19 тыс. 750 (+89);

крылатых ракет - 2 тыс. 851 (+86);

кораблей/катеров - 28 (+0);

подводных лодок - 1 (+0).

По сведениям Генштаба ВСУ, Россия также потеряла:

автомобильной техники и автоцистерн - 30 тыс. 272 (+86) и 3 тыс. 700 единиц специальной техники (+3).

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 29 ноября противник атаковал Украину 132 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск (РФ). К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито 88 вражеских беспилотников в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. 41 БПЛА - локально потерян, вероятно, из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, один беспилотник вернулся в Россию", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ВС ВСУ проинформировали, что в результате российской атаки в нескольких областях Украины повреждена инфраструктура, автомобили, частные и многоквартирные дома, пострадавшим оказывается помощь.

В центре внимания война в Украине - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, враг продолжает давить на позиции украинских защитников.

По данным DeepState, россияне имеют определенное продвижение. В частности, враг продвинулся в Курахово Покровского района Донецкой области. Враг продвинулся возле Большой Новоселки, Разлива, Зари, Желтого, Пушкино, в Берестках и в городе Курахово.

28 ноября на передовой произошло 188 боевых столкновений с противником. Враг концентрирует основные наступательные усилия на Покровском и Кураховском направлениях. Ситуация там остается напряженной.

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