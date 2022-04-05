Он остался со своими пациентами.

Племянник советника главы Офиса президента Алексея Арестовича 39 суток пробыл в оккупации.

Об этом советник главы ОП сообщил на своей странице в Facebook.

Родственник Арестовича носит его фамилию. Он занимался лечением людей на территории, которую оккупировали войска РФ.

"Мой племянник-врач отказался покидать больных, остался с ними - с фамилией "Арестович" и 39 суток пробыл в оккупации. Только что вышел на связь. Фамилию ни разу не спросили", - написал он.

По словам Арестовича, никто из местных жителей и пациентов мужчины не "сдал" его российским оккупантам.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты получают команды расстреливать мирных жителей.

Вас также могут заинтересовать новости: