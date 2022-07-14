В России жалеют, что ввязались в войну, отметил полковник Сергей Грабский.

Никто к такой войне в Украине не готовился, даже Россия.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник Сергей Грабский, передает РБК-Украина.

"У них есть колоссальные проблемы, они сожгли всю технику. Хотя сначала они думали, что нанесут удары, будут всех пугать и дробить Европу. А так не получилось. И сейчас они также страдают от того, что вязались в эту войну", – уверен он.

Также Грабский отметил, что никто не знает, как будет развиваться война и какое вооружение Украине может понадобиться в дальнейшем. Ясно одно: полагаться нужно только на имеющиеся запасы союзников:

"То, что нам могут предоставить союзники из своих запасов - это нам и подходит. Мы ведь за это оружие не платим. Даже если мы говорим, что мы за что-то заплатили - это деньги не наши, а те, что нам дали. Или же мы также можем надеяться на ленд-лиз, однако США также не планировали такую широкомасштабную войну в течение последних 30 лет".

Напомним, военный эксперт Сергей Грабский назвал количество американских систем HIMARS, которые необходимы Украине для перелома в войне и победы над РФ.

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