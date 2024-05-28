Российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому семьи мальчика.

В Донецкой области в городе Покровск в результате российской атаки по жилому дому погибли родители 10-летнего Николая Глушко, в результате чего он остался сиротой. Историей мальчика поделились журналисты CNN.

В тот день семья Николая жарила шашлык и не ждала беды, но после празднования ночью внезапно прогремел взрыв. 10-летний парень проснулся и шатаясь шел в темноте в комнату матери, после чего увидел, что мать лежит перед ним, раздавленная бетонной плитой.

"Слышу свист сквозь сон. Потом - бабах. Окна все повылетали. Что-то упало. Мама говорила: "Коля, Коля". Я кричал: "Мама, я живой", - отметил Николай.

По его словам, он пытался вытереть пыль с лица и глаз матери.

"Я увидел, как мою маму придавило потолком. Я пытался оторвать ее, но не мог. Мама стонала и качала ногами. А я кричал: "Мама, мама, это просто сон, ужасный сон. Я кричал: "Боже, зачем ты это со мной сделал?". Я бегал в одних трусах и просил помощи. Потом была темнота", - вспомнил парень.

Когда парня доставили в больницу, то ему сделали укол для успокоения, а старший брат, которого на момент взрыва не было в доме, пришел рассказать, что произошло.

"Он сказал мне, что теперь остались только я и он. Он повторил это четыре раза. Я пытался успокоиться, но также ненавидел себя. Потому что я не мог спасти свою маму", - добавляет Николай.

Его опекуном теперь стала крестная мать, которая живет неподалеку. Они решили, несмотря на все, остаться в Покровске, чтобы ухаживать за могилами родителей.

"Я навещу их. (Я) извинюсь за то, что не смог их спасти. Буду извиняться перед отцом, что не смог спасти маму, его жену. Что мне теперь делать? Как я живу? Еще мечтаю отомстить тому, кто запустил ракету", - сказал парень.

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Как писал УНИАН, российские оккупанты цинично ударили по гипермаркету сети "Эпицентр" в Харькове, в результате чего стало известно о гибели 18 человек.

В то же время в прокуратуре сообщили, что жертв в результате удара могло быть гораздо больше, ведь возле места трагедии нашли неразорвавшийся боеприпас.

"Сегодня прокуроры совместно с работниками ГСЧС и следователями СБУ и Нацполиции обнаружили неразорвавшийся боеприпас в около 80 м от строительного гипермаркета, который подвергся вражеским авиаударам 25 мая. Предварительно, это также УМПБ Д-30", - отметили в сообщении Харьковской областной прокуратуры.

Также сообщалось, что Россия ударила по автомойке на Николаевщине, в результате чего погибло два человека, еще пятеро получили ранения. Кроме того, в результате ракетного удара по Снигиревке возник пожар в кафе, автомагазине и шиномонтаже, взрывной волной повреждена автомойка самообслуживания.

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