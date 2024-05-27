Мойка самообслуживания разрушена, вспыхнул пожар.

Российская армия нанесла ракетный удар по мойке самообслуживания в Николаевской области, уже известно о погибших и раненых. Об этом сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что ракетный удар россияне нанесли днем. Целью была автомойка в Снигиревке. "Два человека погибли и пятеро пострадали в результате российской атаки по городу Снигиревка Николаевской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня под обстрелом врага оказались гражданские объекты области. В частности, днем, в результате ракетного удара по Снигиревке возник пожар в кафе, автомагазине и шиномонтаже, взрывной волной повреждена автомойка самообслуживания.

Сейчас спасатели ликвидировали пожар на площади 300 кв. м. Известно о пяти пострадавших, двое из них - 17-летние девушка и парень. Во время разбора завалов обнаружены тела двух погибших людей. Работы продолжаются.

По данным главы Николаевской ОГА Виталия Кима, девушка находится в тяжелом состоянии.

"Сверхважная военная цель - открытая мойка. Раша - террористы", - подчеркнул чиновник.

Впоследствии он добавил, что уже известно о трех погибших и шести пострадавших.

Другие российские удары по Украине

Как сообщал УНИАН, 17 мая российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Одесской области. Попадание баллистикой произошло в пригороде Одессы, на месте "прилета" произошел пожар, площадь возгорания составила 8 тыс. кв. метров.

Была повреждена гражданская инфраструктура - разрушениям подверглись складские помещения частных предприятий пищевой промышленности. Из-за атаки погиб человек, еще 8 человек получили ранения различной степени тяжести. Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук рассказал, что попадание произошло в склады известного украинского бренда с замороженным мясом.

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