Автомобиль с командиршей артиллерии боевиков взорвали.

Ликвидация скандальной террористки Ольги Качуры (позывной "Корса") обрастает новыми подробностями. Оказывается, одиозная командирша артиллерии боевиков, которая приказывала жестоко бомбить Донбасс, была ликвидирована не в результате прицельного удара "Хаймарса", а во время подрыва автомобиля.

Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский.

По его данным, "Корсу" загадочно убили в тылу. Вероятно, ее автомобиль взорвали. Журналист также показал фото с предполагаемого места ликвидации "Корси".

"Пишут, что это ее автомобиль, в который то ли выстрелили из ПТУРа, то ли взорвали неизвестным взрывным устройством. Якобы опять"неуловимая ДРГ". И это при том, что никаких украинских ДРГ в Горловке не было с 2014 года. На 90% можно утверждать, что "Корсу" замочили свои. Сценарий ровно тот же, что с Бедновым и Мозговым в 2015-м", - написал Казанский.

До 2014 года "Корса" служила в милиции Горловки, а затем перешла на сторону оккупантов и присоединилась к формированиям боевика Игоря Безлера. "Корса" командовала дивизионом реактивных систем залпового огня "Град" и отдавала приказы о циничных и жестоких обстрелах Иловайска, Дебальцево, Углегорска, Мариновки, Авдеевки Донецкой области, что привело к массовой гибели людей.

В январе этого года украинский суд заочно осудил Качуру до 12 лет тюрьмы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Качура скрывалась от правосудия, ее объявили в розыск. Боевики молчат об обстоятельствах ликвидации жестокой "Корси".

3 августа стало известно о том, что ВСУ ликвидировали Качуру.

По заявлениям боевиков "ДНР", террористка погибла 29 июля.

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