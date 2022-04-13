По состоянию на 13 апреля остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины, составляет около 3 млн грн.
Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
"Национальный банк информирует о состоянии специального счета для помощи армии и счета Министерства социальной политики для гуманитарных нужд. На спецсчете для нужд военных осталось 3 млн грн – нужна дальнейшая поддержка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в целом Национальный банк уже перечислил на нужды военных почти 15 млрд грн.
Напомним, в НБУ рассказали о ситуации на рынке страхования в Украине во время военного положения.