В целом Национальный банк уже перечислил на нужды армии почти 15 млрд грн.

По состоянию на 13 апреля остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины, составляет около 3 млн грн.

Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

"Национальный банк информирует о состоянии специального счета для помощи армии и счета Министерства социальной политики для гуманитарных нужд. На спецсчете для нужд военных осталось 3 млн грн – нужна дальнейшая поддержка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом Национальный банк уже перечислил на нужды военных почти 15 млрд грн.

Напомним, в НБУ рассказали о ситуации на рынке страхования в Украине во время военного положения.

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