Эту нефтебазу Силы обороны Украины поражают уже третий раз за несколько месяцев, напомнил Денис Попович.

Сейчас между Украиной и Россией происходят обмены ударами дронами. И если Москва выбрала целью энергетическую инфраструктуру, то Киев бьет по российской логистике. Так в эфире Radio NV прокомментировал поражение нефтебазы "Атлас" в Ростовской области военный обозреватель Денис Попович.

"Это стратегическая база, это федеральный резерв. Это аналог нашего госрезерва. Это большой объект, он является источником поставки нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов по разным направлениям. Прежде всего, это южная часть фронта", - сказал Попович.

Он добавил, что Силы обороны уже третий раз бьют по этой нефтебазе. И вполне возможно, что удар накануне может стать последним.

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"Первые два удара были нанесены летом, в августе. Если третий удар окончательно уничтожит эту базу (а она продолжает пылать уже второй день, и если происходит это горение, оно будет поглощать все новые и новые резервуары), то она выпадет из логистической цепочки. Придется что-то им придумывать. А такую большую базу им не удастся сразу заменить. Это переориентация логистики, это проблемы с поставками топлива. В любом случае это огромные сложности", - добавил Попович.

Удар по нефтебазе "Атлас": что надо знать

В ночь на 29 ноября Силы обороны поразили две важные цели на подконтрольной врагу территории. В частности, в Запорожской области Силы обороны уничтожили станцию зенитного ракетного комплекта "Бук-М3". А в Ростовской области украинские защитники поразили нефтебазу "Атлас".

В предыдущий раз украинские защитники поразили нефтебазу "Атлас" 28 августа 2024 года. Тогда на спутниковых снимках был зафиксирован пожар на по меньшей мере двух резервуарах.

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