Атака баллистической ракетой средней дальности вызвала опасения относительно эскалации.

Атака баллистической ракетой средней дальности по Днепру со стороны России была призвана запугать Киев и союзников и вызвала опасения относительно эскалации. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на комментарии аналитиков и официальных лиц в Украине и на Западе.

Отмечается, что хотя нападение сопровождалось значительным увеличением количества угрожающих заявлений, в конце концов это была лишь "новая бравада Кремля". Так, по словам пресс-секретаря НАТО Фары Дахлалли, Москва имела целью "запугать тех, кто поддерживает Украину".

"Развертывание этого потенциала не изменит ход конфликта и не сдержит союзников по НАТО от поддержки Украины", - отметила она.

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В то же время, наблюдатели сомневаются в том, что Россия имеет достаточно ракет для регулярного нанесения таких ударов, а нападение, вероятно, было вызвано реальными опасениями в России относительно того, как продолжать снабжение линии фронта, если Украина сможет поразить ключевые склады оружия в тылу западными ракетами.

"Это однозначно попытка запугать Запад и попытка заставить Запад не помогать Украине. Но, с другой стороны, это также проявление абсолютной паники самого Путина", - заявил аналитик Николай Белесков.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что стратегия России всегда заключалась в том, чтобы "проверить глобальный ответ" на различные формы эскалации. Так, Москва ждала, чтобы увидеть, как Запад отреагирует на ее полномасштабное вторжение в феврале 2022 года, регулярные ракетные удары по мирному населению, атаки на электросети, а в последнее время развертывание северокорейских войск и регулярные казни пленных на поле боя, говорит Подоляк:

"Это все тестирование. А сейчас новая попытка - межконтинентальный удар по мирному населению. Что дальше?".

Удар России по Днепру 21 ноября - что известно

Напомним, как сообщили Воздушные силы ВСУ, утром 21 ноября РФ впервые ударила по Украине межконтинентальной баллистической ракетой. Это первое боевое применение такого оружия в мире. В результате обстрела повреждено здание центра реабилитации лиц с инвалидностью.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на этот удар, заявив, что "сумасшедший сосед в очередной раз показал, как он боится".

Правитель РФ Владимир Путин заявил, что 21 ноября Россия ударила по городу Днепр ракетой средней дальности с применением "новейшей ракетной системы "Орешник" с неядерной гиперзвуковой боеголовкой".

Он назвал удар по Днепру "ответом на недавние удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по российской территории". По словам Путина, удар по Днепру был испытанием "Орешника", а целью удара был комплекс, который якобы "производит, в частности, ракетную технику".

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