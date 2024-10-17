Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Евросоюз не сможет выполнить некоторые пункты Плана победы Украины.

Члены Европейского Союза не способны выполнить некоторые пункты Плана победы президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал Гитанас Науседа, передает "Европейская правда".

Уже сегодня, 17 октября, президент Владимир Зеленский представит План победы Украины на специальном заседании Европейского совета. Некоторые детали документа стали известны лидерам стран ЕС.

Гитанас Науседа заявил, что он не увидел ничего нового в Плане победы Украины. Он отметил, что многие из пунктов документа являются аспектами, по которым члены Европейского Союза имеют некоторые сомнения.

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Президент Литвы отметил, что лидеры стран ЕС до сих пор не пришли к согласию по вопросу приглашения Украины в НАТО. Он сказал:

"Я помню Вильнюсский саммит НАТО, я помню Вашингтонский саммит НАТО – мы не смогли достичь консенсуса. И это очень важно, чтобы мы достигли консенсуса, потому что иначе это решение не будет возможным".

Также Гитанас Науседа упомянул пункт о разрешении на удары по военным объектам на територии РФ. Он считает, что Европейский Союз пока не готов принять решение по этому вопросу:

"Опять же, мы не в состоянии принять решение и позволить им проводить чисто оборонительную операцию, потому что нанесение ударов по объектам не означает нападение на Россию. Удары по объектам будут означать уменьшение силы для нападения со стороны России и уменьшение наступательного потенциала РФ".

Не остался без внимания и третий пункт Плана победы Зеленского – поставки Украине некоторых видов военной техники и ракет дальнего радиуса действия от европейских партнеров. Науседа подчеркнул, что к решению этого вопроса лидеры стран ЕС также не готовы. Он отметил:

"Итак, ничего нового в этом плане нет, и я не вижу каких-то серьезных вопросов, вынесенных на стол переговоров. Речь идет лишь о нашей готовности и обязательствах поддерживать Украину".

Помимо этого президент Литвы считает, что нерешительность европейских партнеров Украины "не является лучшим путем к деэскалации".

План победы Украины

Вчера, 16 октября, Зеленский представил в Верховной Раде План победы. Этот документ состоит из 5 пунктов и трех тайных приложений. Известно, что в нем содержится инициатива приглашения Украины в НАТО и разрешение на удары по военным объектам на территории России.

В Кремле раскритиковали План победы Зеленского. Там заявили, что "Киеву нужно осознать причины, по которым РФ начала полномасштабное вторжение".

Аналитик BILD Юлиан Рёпке считает, что в документе нет ни одного пункта, который мог бы приблизить победу Украины.

Помимо этого План победы Зеленского проккоментировал спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер. Он поделился, что в Вашингтоне продолжают сотрудничать с Киевом по этому документу.

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит сообщила, что Украину не планируют приглашать в Альянс в краткосрочной перспективе, но это может произойти в будущем. Она также добавила, что "подходы США к ограничению на использование Украиной дальнобойного американского оружия остаются прежними".

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