Один из пленных сказал, что они вошли в Украину обманом.

Уже шестой день в Украине идет полномасштабная война, которую развязала Российская Федерация. Наши военные дают отпор российским оккупантам, а также берут их в плен.

Так, сегодня в плен попали еще несколько человек с ранениями. Российские солдаты получили травмы разной тяжести. Кроме того, они призвали своих соотечественников остановить войну.

"В январе мы были привлечены к масштабным учениям в составе наших подразделений на территории Беларуси. Задача учений до конца не ставилась. Наши руководители сказали, что задача будет ясна на месте. Утром, 24 февраля, мы находились уже в Беларуси, в приграничной зоне с Украиной. Рано утром начался массированный обстрел Украины с тяжелого вооружения. В 10:00 нас построили и сказали выдвигаться в Украину. Нам сказали, что мы будем выдвигаться в Киев. Времени, чтобы обдумать этот приказ - не было. Машины уже были загружены, мы стояли в строю", - сказал один из пленных.

Другой пленный рассказал, что после пересечения границы они увидели разбитый от обстрелов КПП. Чуть позже они и сами попали под обстрел украинских военных, которые защищают нашу страну от российских оккупантов.

"Мы зашли туда обманом. Граждане Украины не были готовы к этому. Мы сами попали под обстрел военных, которые обороняют Украину. Когда мы попали в плен, нам оказали медпомощь, дали возможность связаться с родственниками. Такое ощущение, что наших родственников запугали", - добавил российский солдат.

Еще один оккупант призвал своих соотечественников объединиться и остановить войну против Украины.

"Мы сейчас призываем всех граждан Российской Федерации объединиться и остановить эту войну, нападение на Украину. Не нужно лезть русскому народу на своих братьев-украинцев. Не нужно, чтобы наши и их военные погибали, а также жены и дети. Мы понесли очень большие потери. Хотим, чтобы все узнали правду о приказе, который нам озвучили уже после приезда в Украину. Нам нужно было оставаться дома со своими семьями", - сказал пленный.

Вас также могут заинтересовать новости: